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Tottenham : Mathys Tel a tranché pour son avenir

Par Josué Cassé
1 min.
Mathys Tel, à Tottenham @Maxppp

Prêté aux Spurs par le Bayern en février 2025, avant un transfert définitif contre 35 millions d’euros l’été suivant, Mathys Tel sort d’une saison particulièrement chaotique. Auteur de 4 buts et 1 passe décisive lors du dernier exercice, l’attaquant français a, malgré tout, repris des couleurs depuis l’arrivée de Roberto De Zerbi sur le banc de Tottenham.

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Mis en confiance par le coach italien et titulaire lors des quatre derniers matches de la saison, l’ancien Rennais se verrait d’ailleurs bien rester à Londres. Selon les dernières informations de Sky Sports, Tel veut rester à Tottenham afin de progresser dans un environnement stable.

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