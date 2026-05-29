Tottenham : Mathys Tel a tranché pour son avenir

Prêté aux Spurs par le Bayern en février 2025, avant un transfert définitif contre 35 millions d’euros l’été suivant, Mathys Tel sort d’une saison particulièrement chaotique. Auteur de 4 buts et 1 passe décisive lors du dernier exercice, l’attaquant français a, malgré tout, repris des couleurs depuis l’arrivée de Roberto De Zerbi sur le banc de Tottenham.

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Mis en confiance par le coach italien et titulaire lors des quatre derniers matches de la saison, l’ancien Rennais se verrait d’ailleurs bien rester à Londres. Selon les dernières informations de Sky Sports, Tel veut rester à Tottenham afin de progresser dans un environnement stable.