Officiel SPL

Kalidou Koulibaly prolonge à Al-Hilal

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Kalidou Koulibaly @Maxppp

Recruté par Al-Hilal en 2023 en échange de 23 M€, Kalidou Koulibaly va rester en Arabie saoudite pendant une année supplémentaire. La toute nouvelle équipe de Karim Benzema vient d’annoncer que le défenseur central sénégalais de 34 ans a prolongé son contrat d’un an.

AlHilal Saudi Club
Kalidou Koulibaly Stays with Al-Hilal Until 2027 🤩💙
«Le conseil d’administration de la société Al-Hilal Club, présidé par Son Altesse le prince Nawaf Bin Saad, a prolongé d’un an le contrat du défenseur sénégalais Kalidou Koulibaly, jusqu’en 2027», annonce le club saoudien dans un communiqué.

Pub. le - MAJ le
