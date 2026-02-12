SPL
Kalidou Koulibaly prolonge à Al-Hilal
Recruté par Al-Hilal en 2023 en échange de 23 M€, Kalidou Koulibaly va rester en Arabie saoudite pendant une année supplémentaire. La toute nouvelle équipe de Karim Benzema vient d’annoncer que le défenseur central sénégalais de 34 ans a prolongé son contrat d’un an.
«Le conseil d’administration de la société Al-Hilal Club, présidé par Son Altesse le prince Nawaf Bin Saad, a prolongé d’un an le contrat du défenseur sénégalais Kalidou Koulibaly, jusqu’en 2027», annonce le club saoudien dans un communiqué.
