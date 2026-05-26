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Strasbourg lorgne la dernière révélation du Séville FC

Par Maxime Barbaud
1 min.
Oso avec le Séville FC @Maxppp

Le Séville FC a connu un exercice difficile en terminant à la 13e place de Liga, avec seulement un point d’avance sur le premier relégable. Outre le sportif, le club est actuellement secoué par un processus de rachat mené par Sergio Ramos. Le mercato s’annonce lui aussi animé avec un renouvellement profond de l’effectif, et notamment la vente des meilleurs actifs.

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On parle ici d’Oso (22 ans). Remplaçant en début de saison, le latéral gauche a explosé à partir de décembre pour faire partie des rares satisfactions des Nervionenses (21 matchs de Liga, 2 buts et 3 passes décisives). D’après Marca, Strasbourg a pris contact avec son homologue andalou en vue d’un transfert qui serait estimé à 5 M€ hors bonus. L’Espagnol est sous contrat jusqu’en 2027.

Pub. le - MAJ le
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