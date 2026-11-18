Mauricio Pochettino a refermé son chapitre américain sur une dernière victoire. Mardi soir, le technicien argentin a dirigé son ultime rencontre à la tête de la sélection des États-Unis, conclue par un succès face à Haïti (2-0), avant de prendre la direction de Manchester United. Après le coup de sifflet final, l’ancien entraîneur du Paris Saint-Germain et de Tottenham a partagé un moment particulièrement émouvant avec ses joueurs et les membres de son staff, multipliant les accolades et les sourires. « Nous voulions terminer en beauté. Bien sûr, c’est difficile, car c’est émouvant. J’aime vraiment ces gars-là, j’aime les joueurs, j’aime le staff », a-t-il confié après la rencontre. Arrivé à la tête de la Team USA en 2024, Pochettino quitte la sélection après l’avoir conduite jusqu’aux huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026, où les Américains avaient été éliminés par la Belgique (4-1). Malgré cette élimination, l’Argentin estime avoir réussi à installer une véritable identité de jeu au sein de son équipe, qui termine son mandat sur une série de six rencontres sans défaite.

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Mais au moment de dresser le bilan de son aventure américaine, Mauricio Pochettino a reconnu nourrir un regret important : celui de ne pas avoir eu suffisamment de temps pour mener son projet jusqu’au bout et tenter de remporter la Coupe du monde. « Notre rêve était de remporter la Coupe du monde, mais il est vrai que nous n’avons pas eu assez de temps. Je suis un peu déçu », a-t-il expliqué. Le futur entraîneur de Manchester United préfère néanmoins retenir les progrès réalisés par ses joueurs et la confiance retrouvée au sein du groupe. « Nous savions que nous avions des joueurs talentueux et nous avons appliqué des principes de jeu solides. Je pense que lors de ces six derniers matchs, l’équipe a vraiment pris du plaisir », a-t-il poursuivi, avant d’insister sur l’héritage qu’il souhaite laisser à son successeur. « Nous avons une structure très solide, avec la possibilité et la conviction que tout est possible. Les joueurs croient qu’ils peuvent rivaliser avec les meilleures équipes du monde, et c’est la voie à suivre. » Pochettino s’apprête désormais à retrouver la Premier League, où l’attend le défi de relancer Manchester United après le licenciement de Michael Carrick.