Arsenal intéressé par Julian Brandt

Milieu offensif du Borussia Dortmund, Julian Brandt a vécu une année 2020 compliquée où il a peu à peu perdu sa place de titulaire. Le joueur de 24 ans a disputé 22 matches pour un but et une passe décisive. Des statistiques loin d'être satisfaisante pour un joueur de son rang. Et son avenir pourrait se diriger hors de l'Allemagne. Le média anglais The Athletic explique qu'Arsenal est intéressé et nous sommes en mesure de le confirmer.

Les Gunners auraient même fait une première prise de température même si le club anglais devrait sérieusement passer à la charge cet été. Arrivé à l'été 2019 au Borussia Dortmund contre 25 millions d'euros, Julian Brandt pourrait donc vite quitter les Marsupiaux.