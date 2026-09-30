Portugal : la sortie cinglante de la sœur de Cristiano Ronaldo

La polémique enfle au Portugal. Cristiano Ronaldo a quitté le rassemblement de la sélection portugaise ce mercredi, juste après la conférence de presse du sélectionneur Jorge Jesus, qui l’avait laissé sur le banc lors du dernier match face à la Norvège, dimanche (1-2). Sur son compte Instagram, le quintuple Ballon d’Or s’est justifié en laissant la porte ouverte à tout type d’interprétation : «après la conférence de presse du sélectionneur national, et à la suite d’une conversation avec le président de la Fédération portugaise de football, j’ai pris la décision de quitter le rassemblement de l’équipe nationale. En temps voulu, je dirai à tous les Portugais la vérité sur les raisons qui m’ont poussé à quitter l’équipe nationale», a écrit Ronaldo.

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🚨 Cristiano Ronaldo's sister Elma Aveiro on IG:



"CR7 deserved more respect.

The national team deserved more structure.



Portuguese journalism deserved more competence and less speculation.



As for the Portuguese people, well… they don't deserve to have the best at anything.… pic.twitter.com/jOjjwBTPo6 — Madrid Xtra (@MadridXtra) September 30, 2026

Sur ses réseaux sociaux, la sœur du joueur, Elma, est aussi sortie du silence en partageant un message défendant la star portugaise : «CR7 méritait plus de respect. La sélection méritait une meilleure organisation. Le journalisme portugais méritait davantage de compétence et moins de spéculation. Quant aux Portugais… ils ne méritent d’avoir les meilleurs dans aucun domaine. Nous sommes envieux, méprisants, ignorants et méritons de retrouver la médiocrité du football d’avant CR7. Merci pour tout, CR7 ! Tu mérites mieux», était-il écrit. La soeur du joueur s’est contentée d’un message assez clair : «tout est dit».