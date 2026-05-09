FC Nantes : Lopes évoque « un sentiment de honte » après la relégation

Relégué officiellement en Ligue 2 après sa défaite sur la pelouse du RC Lens (1-0), le club nantais a vécu une soirée cauchemardesque à Bollaert. Les Canaris ont pourtant longtemps cru pouvoir arracher un résultat, avant d’être punis par le jeune Mezian Mesloub, buteur seulement 18 secondes après son entrée en jeu. Après la rencontre, Anthony Lopes n’a pas caché son immense dépit au moment d’évoquer cette descente historique. « On s’est dit que ça pouvait peut-être se jouer à la dernière journée. On fait le match qu’il faut, mais on doit être beaucoup mieux sur des choix. La frappe sur le poteau de Matthis (Abline), on va la regretter, mais c’est un ensemble de choses. Après, la sortie d’Uros (Radakovic) a fait mal, mais ça fait partie du match, malheureusement. On avait eu deux alertes sur deux buts refusés », a expliqué l’ancien de l’OL…

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Il a également ajouté en zone mixte : « dans notre situation, il faut savoir faire la différence. On part avec des regrets car ça fait déjà quelque temps qu’on fait les matches qu’il faut, mais on pèche sur certains choix. Ça fait partie de notre saison, ça a été ça depuis le début. Maintenant, il faut simplement assumer ce que l’on a fait. Nantes, c’est une histoire, un gros club, avec un stade incroyable, mais aujourd’hui, il y a un sentiment de honte. Il n’y a pas grand-chose à ajouter. On est professionnel jusqu’au bout, il nous reste une semaine de travail, même si ça ne changera rien à notre situation, pour gagner le match contre Toulouse. »