Coupe de France : la programmation des 8es de finale

La programmation des 8es de finale de la Coupe de France a été dévoilée par la FFF. On débutera le vendredi 28 janvier, à 21h, avec un choc 100% Ligue 1 entre le Stade Brestois 29 et le FC Nantes, à La Beaujoire. Le samedi 29, trois matches sont au programme. Deux sont prévus à 16h15. Un duel entre clubs de Ligue 2 AS Nancy-Lorraine-Amiens SC et la rencontre opposant le Toulouse FC au Petit Poucet du FC Versailles 78 (N2), présent pour la première fois à ce stade la compétition. À 18h30, le Stade de Reims sera opposé au SC Bastia, alors qu'à 21h l'Orange Vélodrome sera le théâtre d'un classique du Championnat de France entre l'Olympique de Marseille et le Montpellier HSC.

Le dimanche 30 janvier, le Bergerac Périgord FC, autre pensionnaire de National 2, accueillera l'AS Saint-Etienne, à 18h30. À 21h, après avoir éliminé le LOSC, le RC Lens recevra l'AS Monaco pour un autre choc de ces 8es de finale. Enfin, le Paris Saint-Germain, tenant du titre, clôturera ce tour le lundi 31 janvier, avec la réception au Parc des Princes, de l'OGC Nice, actuel dauphin des Parisiens en Ligue 1, à partir de 21h15. À noter que toutes les rencontres sont diffusées sur Eurosport 2, à l'exception du choc PSG-Nice, qui sera co-diffusé sur Eurosport 2 et France 3.

Vendredi 28 janvier 2022 :

21h00 - Eurosport 2 : FC Nantes (L1) - Stade Brestois 29 (L1)

Samedi 29 janvier 2022 :

16h15 - Eurosport 2 : AS Nancy-Lorraine (L2) - Amiens SC (L2)

16h15 - Eurosport 2 : FC Versailles 78 (N2) - Toulouse FC (L2)

18h30 - Eurosport 2 : Stade de Reims (L1) - SC Bastia (L2)

21h00 - Eurosport 2 : Olympique de Marseille (L1) - Montpellier HSC (L1)

Dimanche 30 janvier 2022 :

18h30 - Eurosport 2 : Bergerac Périgord FC (N2) - AS Saint-Étienne (L1)

21h00 - Eurosport 2 : RC Lens (L1) - AS Monaco (L1)

Lundi 31 janvier 2022 :

21h15 - France 3 et Eurosport 2 : Paris SG (L1) - OGC Nice (L1) (*)