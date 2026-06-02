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Espagne : le message rassurant de Luis de La Fuente sur Lamine Yamal

Par Aurélien Macedo
1 min.
Lamine Yamal @Maxppp

Blessé sur la fin de saison avec le FC Barcelone, Lamine Yamal (18 ans) a été logiquement appelé avec l’Espagne pour la Coupe du Monde 2026. Arrivé blessé, l’ailier espagnol ne sera pas disponible tout de suite et devrait manquer les matches amicaux contre l’Irak (4 juin) et le Pérou (9 juin). Par contre, il pourrait être de la partie le lundi 15 juin contre le Cap-Vert comme l’a confié le sélectionneur Luis De La Fuente à Mundo Deportivo.

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«Avant tout, nous sommes convaincus qu’il arrivera en pleine forme. Nous sommes en contact permanent avec les clubs, qui nous tiennent informés quotidiennement de son évolution. Nous savons qu’il sera au meilleur de sa forme, et j’oserais même dire qu’il sera prêt pour le premier match, mais nous continuerons de suivre son évolution de près», a-t-il déclaré.

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