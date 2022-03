Ligue des Champions : Manchester City se contente du nul face au Sporting et file en quart de finale

Après la claque reçue à domicile lors du match aller (0-5), le Sporting Clube de Portugal se déplaçait à l'Etihad Stadium pour tenter de sauver son honneur face à une équipe de Manchester City étincelante à Lisbonne trois semaines auparavant. L'entraîneur des Cityzens Pep Guardiola, leader de Premier League, faisait tourner son effectif avec les titularisations de Gabriel Jesus et du jeune CJ Egan-Riley, présent dans le onze mancunien pour sa première apparition en Ligue des Champions. Le technicien portugais Ruben Amorim proposait quant à lui une attaque composée de deux anciens de Ligue 1, puisque l'ex-Parisien Pablo Sarabia et Islam Slimani, passé par Monaco et Lyon, étaient alignés aux côtés de Paulinho.

Dès le début de la rencontre, les Skyblues mettaient le pied sur le ballon comme à son habitude et dictaient le tempo de la rencontre. Ne trouvant pas de solution dans le jeu court, les locaux tentaient quelquefois les centres dans la surface pour déjouer le bloc adverse. Ce qui aurait pu fonctionner puisque Gabriel Jesus était bosculé dans la surface, une faute flagrante finalement ignorée par l'arbitre (9e). Puis, avant la demi-heure de jeu, autre temps fort de Man City, avec d'abord la reprise manquée de peu de Raheem Sterling dans la zone de vérité (23e), où Jesus s'écroulait pour la deuxième fois sans sifflet de l'officiel (24e). Phil Foden obligeait ensuite Antonio Adan à dégager sa frappe des points (25e). Le portier espagnol s'imposait enfin face à Sterling avant la pause (38e).

Au retour des vestiaires, Guardiola faisait tourner son secteur offensif, puisque Riyad Mahrez, élu joueur du mois de février à Manchester City par ses supporters, et James McAtee allaient disputer la seconde période à la place de Foden et Bernardo Silva. L'attaquant algérien avait failli être décisif quelques minutes après son entrée avec son centre pour Jesus, qui prenait Adan à contre-pied (47e). Cependant, l'arbitrage vidéo annulait le but pour une position initiale de hors-jeu d'une pointure de trop de la part du Brésilien. Le Fennec voyait derrière son centre devant le but dégagé par Sebastian Coates.

L'entraîneur cityzen effectuait avant le dernier quart d'heure un changement étonnant, puisqu'Ederson laissait sa place dans les buts à Scott Carson, pour son premières minutes en Ligue des Champions à 36 ans. Le portier anglais s'illustrait directement après son entrée en mettant son genou sur la tentative de Paulinho avant que les deux joueurs ne restent à terre après un contact (76e). En toute fin de rencontre, Sterling alertait une dernière fois le gardien du Sporting mais envoyait son tir dans le petit filet extérieur (90e +3). Ce huitième de finale retour se terminait sur un match nul et vierge (0-0). Manchester City se qualifie tranquillement pour les quarts de finale pour la cinquième fois de rang.