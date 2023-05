Aston Villa : Emiliano Martinez prêt à tout pour attirer Messi !

La suite après cette publicité

Il est devenu l’ennemi public numéro 1 en France cet hiver. Auteur d’une superbe parade face à Randal Kolo Muani et impérial lors de la séance de tirs au but, Emiliano Martinez a ensuite dégoupillé en célébrant outrageusement la victoire en Coupe du Monde glanée par l’Argentine aux dépens de l’équipe de France. Cette saison, le portier d’Aston Villa réalise une belle saison avec 11 clean sheets en 36 rencontres de Premier League. Adepte des sorties médiatiques croustillantes et fidèle soldat de Lionel Messi, le portier de 30 ans s’est exprimé sur la mauvaise passe que traverse son aîné avec le PSG au micro de Sports Center : «Si Leo est sifflé, je l’amènerais à Aston Villa.»

Sérieux, le gardien de l’Albiceleste est, semble-t-il, prêt à tout pour faire venir Messi dans l’escouade d’Unai Emery : «Je réduirais mon salaire si nécessaire. Je l’appâte avec du maté, je lui fais des rôtis tous les week-ends, je demande aux gens de lui faire des petits drapeaux et il passe un bon moment.» Alors qu’il devrait, sauf retournement de situation, quitter le PSG, le septuple Ballon d’Or devra gérer cet été les appels de son compatriote qui a l’air plus qu’emballé à l’idée de l’attirer chez les actuels septièmes de Premier League.

