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Équipe de France : Dayot Upamecano quitte le rassemblement des Bleus

Par Josué Cassé
1 min.
Dayot Upamecano avec l'équipe de France @Maxppp

Suspendu pour la rencontre face à la Belgique après son carton rouge reçu contre l’Italie, Dayot Upamecano ne pourra pas participer au prochain match de l’équipe de France. Le défenseur central est néanmoins remis à la disposition de son club et ne poursuivra donc pas le rassemblement des Bleus à Clairefontaine.

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Comme indiqué par la FFF, le défenseur du Bayern Munich quittera le rassemblement ce samedi matin à 9h30. Son départ intervient alors que les joueurs de Zinedine Zidane préparent leur confrontation face à la Belgique, à laquelle le défenseur français ne pourra pas prendre part en raison de sa suspension.

Pub. le - MAJ le
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