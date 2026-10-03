Équipe de France : Dayot Upamecano quitte le rassemblement des Bleus

Suspendu pour la rencontre face à la Belgique après son carton rouge reçu contre l’Italie, Dayot Upamecano ne pourra pas participer au prochain match de l’équipe de France. Le défenseur central est néanmoins remis à la disposition de son club et ne poursuivra donc pas le rassemblement des Bleus à Clairefontaine.

La suite après cette publicité

Suspendu pour France-Belgique, Dayot Upamecano est remis à la disposition de son club. Il quittera Clairefontaine ce samedi matin.



Bon retour Dayot 🙏💙 pic.twitter.com/wryP6wbCqo — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) October 3, 2026

Comme indiqué par la FFF, le défenseur du Bayern Munich quittera le rassemblement ce samedi matin à 9h30. Son départ intervient alors que les joueurs de Zinedine Zidane préparent leur confrontation face à la Belgique, à laquelle le défenseur français ne pourra pas prendre part en raison de sa suspension.