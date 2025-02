AC Milan - Inter : les compositions officielles

La 23e journée de Serie A se poursuit avec le derby della Madonnina. L’AC Milan accueille l’Inter Milan à San Siro (coup d’envoi 18h, un match à suivre en direct sur FM) pour ce qui constitue déjà le troisième affrontement entre les deux clubs cette saison. Englués dans une saison galère avec une 8e place en championnat et seulement 34 points, les Milanais ont pourtant remporté les deux premiers derbies (2-1 à l’aller et 3-2 en Supercoupe). Et pour Conceiçao et les siens, la victoire est encore obligatoire, dimanche, pour croire encore au Top 4. En face, l’Inter est dans la course au titre, 2e avec 50 points, avec trois unités de retard sur Naples, leader, mais avec un match en moins.

Pour cette rencontre, Sergio Conceiçao, qui a enregistré les départs de Calabria et Morata, est privé d’Emerson Royal (blessé) ou encore de Fofana (suspendu). Il aligne un 4-3-3 avec les Français Maignan et Theo Hernandez notamment. Kyle Walker fait ses débuts avec les Rossoneri à droite de la défense. Tomori accompagne Pavlovic en défense centrale. Au milieu, Bennacer est entouré de Musah et Reinjders alors que devant Abraham est soutenu par Pulisic et Leao. En face, Simone Inzaghi aligne également deux Français avec Pavard et Marcus Thuram dans un classique 3-5-2.

Hormis le retour de Calhanoglu au milieu, pour épauler Mkhitaryan et Barella, Inzaghi reconduit le onze victorieux de Monaco (3-0) en milieu de semaine avec Dumfries et Dimarco en pistons ou encore Lautaro Martinez devant.

Les compositions officielles

AC Milan : Maignan - Walker, Tomori, Pavlovic, Theo Hernandez - Musah, Bennacer, Reijnders - Pulisic, Abraham, Leao.

Inter Milan : Sommer – Pavard, De Vrij, Bastoni – Dumfries, Barella, Calahnoglu, Mkhitaryan, Dimaro – Thuram, Lautaro Martinez.