La nouvelle sortie fracassante de Zlatan Ibrahimovic

La suite après cette publicité

Prolifique sur le terrain, prolixe en dehors, Zlatan Ibrahimovic (39 ans) n'a une nouvelle fois pas manqué sa sortie médiatique. Dans un entretien accordé à France Football, le géant scandinave est revenu sur son absence de la liste des lauréats du Ballon d’Or. Terminant au mieux quatrième lors de l'édition 2013, celui qui fait partie des plus grands attaquants de ce siècle n'a donc jamais remporté un tel trophée. Un certain manque qui ne semble pourtant pas perturber le principal intéressé estimant que «son nom manque au palmarès du Ballon d’Or» et non pas le Ballon d’Or qui manque au sien...

Connu et reconnu pour ses sorties très tranchées mais aussi pour la très grande estime qu'il a de lui-même, le Suédois a d'ailleurs tenu à mettre les choses au clair à propos du sextuple Ballon d'Or Leo Messi et du quintuple Ballon d'Or Cristiano Ronaldo : «si vous parlez de qualités intrinsèques, je n’ai rien de moins qu’eux. Si vous regardez les trophées, oui, je n’ai pas gagné la Ligue des Champions… Mais je ne sais pas comment vous calculez les choses. Je ne suis pas obsédé par ça. Car quand tu fais de bonnes choses collectivement, l’individuel suit. L’individuel ne peut pas être bon si le collectif n’est pas bon.» Annoncé proche d'un retour à la compétition après sa blessure contractée au cours de la saison passée, Zlatan a alors conclu en beauté, comme pour rappeler que rien ni personne ne pourrait faire chanceler un tel monument du football mondial : «au fond de moi, je pense que je suis le meilleur au monde».