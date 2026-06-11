Le FC Barcelone devance l’OL et recrute le nouveau Mohamed Salah

Le mercato du FC Barcelone a démarré en fanfare avec l’arrivée inattendue d’Anthony Gordon. L’Anglais, qui a d’ailleurs brillé cette nuit face au Costa Rica, a été recruté en échange de 80 M€. Les Blaugranas ont fait sensation, d’autant que la presse espagnole assurait qu’ils comptaient enchaîner avec les arrivées de Julian Alvarez, Bernardo Silva, voire même de Josko Gvardiol.

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Depuis, les choses se sont calmées. Le Barça est encore très loin d’avoir convaincu l’Atlético de Madrid dans le dossier Alvarez, tandis que Bernardo Silva semble davantage se diriger vers l’un des deux clubs de Madrid. Cela n’empêche pas les Culés d’avancer en coulisses. Et cette fois, ils ont bouclé un dossier bien moins coûteux. Le club égyptien d’Al Ahly a annoncé officiellement que les Espagnols avaient activé la clause pour acheter définitivement Hamza Abdelkarim.

L’OL était sur le coup

«Le FC Barcelone espagnol demande l’activation de la clause d’achat pour Hamza Abdelkarim». Le jeune attaquant âgé de 18 ans était prêté chez les U19 barcelonais depuis février dernier. Cette opération coûtera 1,5 M€ plus 5 M€ de bonus. Un pari sur l’avenir et nul doute que les Blaugranas auront un oeil sur leur joueur cet été, puisqu’Abdelkarim participera à la Coupe du Monde 2026 avec les Pharaons.

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🔴 برشلونة الإسباني يطلب تفعيل بند شراء حمزة عبد الكريم 🦅 pic.twitter.com/KtmQ3g85Td — ‏النادي الأهلي (@AlAhly) June 10, 2026

Un joli coup pour les Catalans, d’autant que Marca assure que le Barça a devancé plusieurs clubs dans ce dossier du nouveau Mohamed Salah comme le Bayern Munich, l’AC Milan ou encore l’Olympique Lyonnais ! Reste maintenant à savoir si Hamza Abdelkarim réussira ou non à percer dans les années à venir au sein de l’équipe entraînée par Hansi Flick.