Un jeune du TFC va s’engager à la Juventus

Les supporters les plus assidus du TFC se rappellent sans doute du jeune Louis Reynaud (18 ans). Ce défenseur central n’a disputé que 19 minutes avec les professionnels à l’occasion d’une qualification (1-1, 6-5 aux t.a.b.) en Coupe de France face à Angers en janvier dernier et il s’apprête déjà à quitter son club formateur.

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D’après les informations de L’Equipe, il va signer son premier contrat professionnel d’une durée de 4 ans du côté de la Juventus. Contrarié par une blessure au dos en début de saison, le gaucher faisait partie des cadres de la réserve. Il prendra la direction du Piémont dans les jours à venir, après avoir été un temps proche de filer en Allemagne. Là bas, il ne retrouvera pas Damien Comolli, ancien président toulousain, qui vient d’être démis de ses fonctions de PDG de la Vieille Dame.