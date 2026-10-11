Ligue 1 : Rennes se relance face à Auxerre avec un Esteban Lepaul de nouveau buteur !

Après trois semaines de trêve internationale, le Stade Rennais retrouvait la Ligue 1 avec l’obligation de réagir. Sixièmes au coup d’envoi avec 10 points, les Bretons restaient sur une lourde défaite à Lyon (4-0). En face, Auxerre, 14e avec six unités, arrivait au Roazhon Park avec davantage de confiance après deux succès consécutifs contre Nice et Brest après un début de saison galère. Pour cette rencontre, Franck Haise pouvait notamment compter sur Esteban Lepaul, titulaire après ses premières sélections en équipe de France. Du côté bourguignon, Will Still misait sur l’attaquant Cameron Archer, buteur lors des trois dernières rencontres de l’AJA.

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Les deux attaquants n’ont pas tardé à se mettre en évidence. Sur une longue ouverture de Charlie Cresswell, Lepaul profitait d’une sortie manquée de Mamadou Diop pour ouvrir le score d’une superbe reprise en première intention (16e, 1-0). Mais Auxerre réagissait rapidement. Lancé en profondeur sur un dégagement de son gardien, Archer éliminait Brice Samba avant de conclure du gauche avec l’aide du poteau (26e, 1-1). Son quatrième but en quatre rencontres ! Dans la foulée, Romain Faivre passait tout près de donner l’avantage à l’AJA, mais Samba remportait son face-à-face (33e). Malgré deux nouvelles tentatives de Lepaul (35e, 43e), Rennes regagnait les vestiaires sous quelques sifflets.

Rennes retrouve le sourire

Au retour des vestiaires, Auxerre se procurait les premières situations, mais Samba répondait présent devant Naouirou Ahamada et Kévin Danois (51e). Dans la foulée, Cresswell obligeait Diop à s’employer (52e). Et finalement, Rennes reprenait les commandes grâce à un nouveau geste réussi. Sur un ballon déposé par Bryan Reynolds après un corner, Adrien Thomasson ajustait une magnifique tête lobée au second poteau (54e, 2-1). Les Auxerrois tentaient de réagir, mais Nagida réalisait un retour décisif devant Archer (61e). De son côté, Diop empêchait Djaoui Cissé d’aggraver le score (70e), avant d’être sauvé par sa transversale sur une tête d’Issa Soumaré (75e).

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Malgré une fin de rencontre plus compliquée, les Rennais parvenaient à conserver leur avantage et plantaient même deux nouveaux buts signés Boulaye Dia qui profitait d’une défense auxerroise à l’arrêt (90e+2, 90e+4). Score final : 4-1. Un succès précieux pour les hommes de Franck Haise, qui retrouvent le sourire après leur lourde défaite à Lyon et grimpent provisoirement à la troisième place avec 13 points, à une longueur de Monaco. De son côté, Auxerre reste bloqué à six unités et voit sa série de deux victoires consécutives prendre fin. Les Bourguignons n’ont toujours pas pris le moindre point à l’extérieur cette saison et pointent désormais à la 15e place.