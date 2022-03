PSG : Leonardo juge le travail de Mauricio Pochettino

Leonardo, le directeur sportif du Paris Saint-Germain, est revenu sur la situation de Mauricio Pochettino à Paris dans les colonnes d'un entretien pour L'Equipe. Le Brésilien est conscient que la tâche de l'ancien manager de Tottenham n'est pas facile, et que la dernière fenêtre de mercato estival a en plus tout chamboulé : «la mission de Pochettino n'était pas facile. Il avait l'idée de construire quelque chose puis sont arrivés des joueurs importants qui ont eu besoin d'espace d'expression et d'adaptation. En juillet-août, on a changé. Après, ce n'est pas une excuse mais des internationaux étaient retenus en sélection, il y a eu des blessures. D'ailleurs, on a eu très peu de blessures musculaires et il faut saluer le travail de la préparation physique et de la performance.»

Dans un contexte particulier où la pression des résultats est exacerbée par les montants investis, l'avenir de l'entraîneur s'inscrit rarement sur le long terme. L'entraîneur argentin ne devrait pas échapper à la règle et ne devrait pas faire long feu à Paris, sauf gros retournement de situation. Leonardo avoue même que Pochettino aurait déjà songé à partir : «oui. Je pense qu'il a peut-être eu des moments de doute, mais il n'a jamais demandé à partir. Il a peut-être eu des périodes difficiles, en février ou mars, il avait eu le Covid. Puis, pendant l'été, il y a eu des rumeurs de départ. Lui dit qu'aucun club ne l'a sollicité et personne ne nous a appelés.» Malgré de nombreuses rumeurs envoyant l'entraîneur parisien du côté de Manchester United, ou envoyant la paire Wenger/Zidane à Paris, Leonardo semble conforter l'Argentin pour la saison prochaine : «aujourd'hui, il a encore un an de contrat (juin 2023). Honnêtement, on n'a jamais pensé à changer d'entraîneur. Vraiment. On n'a jamais contacté Zidane ou qui que ce soit. Avant de venir ici, Pochettino était dans le top 5 des entraîneurs et il l'est toujours. On voit la progression, même si beaucoup de choses se sont passées. Je le vois toujours plus impliqué car, avec le temps, tu connais mieux le contexte.»