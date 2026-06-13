Iliman Ndiaye : « l’histoire n’est pas du tout finie avec l’OM »

À quelques jours du choc France-Sénégal pour l’entrée en lice des deux équipes dans cette Coupe du Monde 2026, Iliman Ndiaye s’est confié sur sa carrière auprès de France Football. L’international sénégalais (40 sélections), auteur d’une belle saison à Everton, est notamment revenu sur son très court passage à l’Olympique de Marseille, se remémorant notamment son arrivée. « Le jour de la signature, il y avait en moi le joueur qui veut passer un cap, mais aussi l’enfant qui rêve. Et alors, l’accueil des supporters… Je n’ai pas de mots tellement c’était fou. Je n’avais pas fait carrière encore, je me disais que s’il y avait trois personnes à mon arrivée, c’était déjà le bout du monde… »

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L’ancien joueur de Sheffield United a ensuite poursuivi et a clairement ouvert la porte ouverte à un retour dans la cité phocéenne dans un futur proche : « dans un club pareil, il faut être performant très rapidement. J’ai eu du mal, je ne vais pas dire le contraire. Mais, contrairement à ce qui se disait, je ne me suis pas mis trop de pression. La réalité, c’est que je ne suis pas vraiment allé en centre de formation, et je n’avais qu’une saison professionnelle en D2 anglaise. J’avais donc encore des lacunes dans mon jeu pour un top club français qui doit jouer les premiers rôles. Il me manquait un peu de connaissance du haut niveau. J’aurais aimé avoir une seconde saison à Marseille pour montrer ma progression. Quand on a évoqué avec la direction du club l’intérêt d’Everton, personne n’a voulu me retenir. Au moins, c’était clair… C’est sûr que si j’arrive deux ans après, avec deux saisons de Premier League au compteur, je suis certain que l’histoire tourne très différemment à l’OM. Je suis croyant et je pense que ce qui se passe devait se passer. Peut-être même que cette saison marseillaise m’a aidé par la suite. Et j’en suis certain, l’histoire n’est pas du tout finie avec Marseille. » Pour rappel, Ndiaye est sous contrat jusqu’en 2029 chez les Toffees.