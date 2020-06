Ligue 1-Ligue 2 : le coup de gueule de Christophe Dugarry

Alors que l'Olympique Lyonnais, l'Amiens SC et le Toulouse FC sont dans l'attente de l'ordonnance du Conseil d'État (qui sera rendue lundi ou mardi au plus tard) suite à la décision du CA de la LFP de mettre fin à l'exercice 2019-2020 de football professionnel en France le 30 avril dernier, Christophe Dugarry tape du poing sur la table. La raison de la colère du champion du monde 98 ? Le veto posé par la FFF et son comité exécutif à propos d'une Ligue 2 à 22 clubs la saison prochaine. Le consultant RMC appelle d'ailleurs au bon sens pour éviter les relégations en Ligue 1 et milite donc pour une L1 et une L2 à 22 clubs. Le tout sans épargner le président de la 3F, Noël Le Graët.

«Ça aurait été d'autres clubs, j'aurais fait la même chose. Ce serait faire preuve de solidarité de disputer un championnat de Ligue 1 à 22 clubs. Les dirigeants arrêteraient de se regarder le nombril comme ils le font trop souvent. Malheureusement, c'est chacun pour sa pomme, beaucoup ne pensent qu'à leurs propres intérêts. Et je pense pareil pour la Ligue 2», a ainsi expliqué Christophe Dugarry au Parisien, avant de poursuivre. «À situation exceptionnelle, décision exceptionnelle pour une saison. Il n'y a pas de problèmes de calendrier pour glisser des matchs supplémentaires. C'est juste un problème financier parce que certains ne veulent pas partager le gâteau à 22, il sera forcément moins gros qu'à 20. Une erreur a été commise en décidant qu'il y ait des descentes dans le football amateur. Nos dirigeants se sont retrouvés coincés, obligés de procéder à des relégations chez les pros. C'est pour cela que le président Le Graët s'est opposé au vote d'une grosse majorité de clubs pour une Ligue 2 à 22. La Fédération a un droit de veto mais M. Le Graët, c'est le roi? Après, j'entends des voix qui me disent : ce n'est pas lui qui a voté. Sauf qu'à partir du moment où la Ligue 2 à 22 a été votée à la Ligue, il a laissé entendre que ça ne se ferait pas. Et toute sa cour est allée dans son sens. C'est scandaleux!» Reste à connaître l'issue de ce dossier...