PSG, Luis Enrique : « on est encore en gueule de bois de Munich »

Tombeur (1-0) de Brest lors de la 33e journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain a fait un immense pas vers son 14e titre de champion de France. Présent en conférence de presse après la rencontre, Luis Enrique a d’ailleurs affirmé qu’il pensait que le club était déjà champion. «Je crois qu’on avait besoin de ces points. Je pense qu’on est champions déjà. Ce sera suffisant je pense et ça nous permet de préparer de manière individuelle les deux derniers matches qu’il nous reste pour préparer ensuite la finale de la Ligue des champions (contre Arsenal le 30 mai à Budapest)».

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Relancé sur de possibles célébrations, le technicien espagnol a préféré plaisanter, en affirmant que le groupe parisien ne s’était pas encore remis de la fête à Munich après la qualification. «On est encore en gueule de bois de Munich (rires). La tête est encore à Munich donc ça a été difficile de préparer ce match. On n’a pas célébré dans le vestiaire car il nous manque encore un match, le plus important de la saison». Le PSG affiche, quoi qu’il en soit, une très belle sérénité.