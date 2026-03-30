Nantes : le verdict est enfin tombé dans l’affaire Sala !

Voilà le point final d’un feuilleton juridique tout aussi long qu’assez regrettable entre Cardiff et le FC Nantes. Ce lundi, le Tribunal de commerce de Nantes a rendu son délibéré dans l’affaire Sala, mort lors d’un crash dans le cadre de son transfert de la Beaujoire au Pays de Galles en 2019. Et le verdict est sans appel avec les juges qui ont rejeté l’intégralité des demandes d’indemnisation formulées par le club de Cardiff. Saisis en 2023, ces derniers ont tranché en faveur des Canaris, estimant que le club français n’avait commis aucune faute dans le cadre du transfert tragique d’Emiliano Sala. Cette décision fait suite à une audience déterminante tenue le 7 décembre 2025, marquant une étape capitale dans ce long feuilleton judiciaire qui dure depuis sept ans.

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Pour rappel, le club de Cardiff avait réclamé une somme colossale de 122 millions d’euros de dommages et intérêts. Ce montant reposait sur un calcul hypothétique des buts et des points que l’attaquant argentin aurait pu inscrire, permettant ainsi le maintien du club en Premier League en 2019. Les Gallois tentaient également de faire porter la responsabilité du crash à l’agent mandaté par le FC Nantes, Willie McKay, l’accusant d’avoir organisé ce vol qui a coûté la vie au footballeur et au pilote.

Cardiff va devoir payer 480 000 euros à Nantes

Le tribunal n’a pas donné raison à cet argumentaire, jugeant que le FC Nantes n’était en rien responsable de l’organisation de ce vol au-dessus de la Manche. Si l’agent Willie McKay était bien un intermédiaire du club nantais pour la transaction, les magistrats ont estimé qu’il n’était pas l’organisateur du vol. En l’absence de lien direct entre le club de Loire-Atlantique et les conditions du drame, les juges ont conclu que Cardiff n’avait subi aucun préjudice lié aux Nantais. Une victoire pour le FC Nantes dans cette affaire judiciaire qui s’est étalée sur sept ans.

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Loin d’empocher les millions espérés, Cardiff City se voit, de son côté, lourdement sanctionné. Le tribunal a estimé que c’est le FC Nantes qui a été lésé dans cette affaire. En conséquence, le club gallois a été condamné à verser un total de 480 000 euros aux Canaris : 300 000 euros au titre du préjudice subi et 180 000 euros de frais de procédure. Ce jugement, rendu sous les yeux de Mercedes Taffarel, la mère d’Emiliano Sala, fait l’effet d’un point final dans cette affaire judiciaire assez sordide.