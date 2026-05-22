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Coupe de France

CdF : les Lensois ont chambré Nice en criant "allez les Verts"

Par Samuel Zemour
1 min.
RC Lens vs. OGC Nice @Maxppp
Lens 3-1 Nice

L’ambiance était électrique du côté des supporters de RC Lens après le sacre historique face à l’OGC Nice (3-1). Alors qu’ils célébraient leur première Coupe de France, remportée ce vendredi, au Stade de France, les fans des Sang et Or n’ont pas manqué de provoquer les Niçois. Pendant que les Aiglons récupéraient leurs médailles de finalistes au Stade de France, les fans lensois ont lancé un chant inattendu : «Allez les Verts !», à plusieurs reprises, rapporte RMC Sport.

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Un tacle moqueur adressé aux Azuréens avant leur barrage décisif contre l’AS Saint-Étienne, les 26 et 29 mai prochain. Battus en finale, les joueurs de Nice devront désormais sauver leur saison lors de cette double confrontation sous haute tension pour tenter de se maintenir en Ligue 1 et d’éviter de plonger dans le chaos.

Pub. le - MAJ le
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