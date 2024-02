MHSC-OL : Alexandre Lacazette savoure la victoire

Encore une fois, c’est le général Alexandre Lacazette qui a sonné la révolte à Montpellier. Malmenés en première période, les Gones ont su réagir au retour des vestiaires et c’est le buteur lyonnais qui a égalisé à l’entame du dernier quart d’heure de jeu. Et alors que Maxence Caqueret a délivré les siens quelques minutes plus tard, Lyon confirme ainsi avec une troisième victoire consécutive et pointe à la 13e place.

{"key":"api_embed_standings","tournamentId":"4559411170954655884","limit":"8","offset":"12"}

À l’issue de la rencontre, Alexandre Lacazette a fait part de sa joie suite à cette belle victoire : «c’est la victoire d’un groupe. On a bien travaillé toute la semaine. Le coach nous avait avertis que ce match allait être difficile. Il avait raison surtout contre un concurrent direct et on a été en difficulté à plusieurs reprises. On est content pour les supporters qui sont venus nous supporter jusqu’ici. Les arrivées des joueurs au mercato d’hiver nous ont permis d’apporter de la qualité et de l’expérience. C’est bien pour la suite et pour bien travailler. On veut continuer à gagner, car on vient de tout en bas. Mon but ? Je n’ai pas beaucoup d’espace, je sais que je dois la mettre dans un trou de souris.»