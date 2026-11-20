L’histoire de Mohamed Ihattaren a longtemps ressemblé à celle de ces immenses talents qui finissent par se perdre en chemin. Révélé très jeune au PSV Eindhoven, où sa patte gauche et sa facilité technique avaient rapidement fait de lui l’un des joueurs les plus prometteurs du football néerlandais, le milieu offensif néerlandais d’origine marocaine avait pourtant tout pour réussir. Mais après des débuts fracassants, sa carrière a brutalement déraillé. Le décès de son père en 2019, une période de dépression, des problèmes personnels et des fréquentations controversées ont progressivement éloigné Ihattaren des terrains. Son départ à la Juventus en 2021, suivi d’un prêt à la Sampdoria, devait lui permettre de retrouver des sensations. Il n’en sera rien. Incapable de s’imposer en Italie, le joueur enchaîne ensuite les expériences ratées à l’Ajax Amsterdam, à Samsunspor puis au Slavia Prague. Et comme si les difficultés sportives ne suffisaient pas, le Néerlandais se retrouve également au cœur de plusieurs affaires en dehors des terrains. En 2022, De Telegraaf révèle notamment ses liens présumés avec des individus issus du milieu criminel néerlandais. Des fréquentations qui auraient contribué à l’exposer à de sérieuses menaces, au point que des spécialistes de la sécurité lui auraient déconseillé de se rendre à l’entraînement de l’Ajax.

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Quelques semaines plus tard, sa Porsche est retrouvée incendiée à Utrecht, dans des circonstances suspectes. Le joueur, qui avait contesté les informations concernant ces menaces, connaîtra ensuite des démêlés judiciaires dans des affaires distinctes, sans qu’une quelconque appartenance au crime organisé soit établie. Les mois passent, les kilos s’accumulent et les images d’un Ihattaren méconnaissable physiquement font le tour des réseaux sociaux. À seulement 22 ans, sa carrière semble terminée avec de gros problèmes de poids et une instabilité extrasportive. Mais Mohamed Ihattaren n’avait visiblement pas dit son dernier mot. En 2024, le gaucher décide de reprendre sa carrière en main et trouve une porte de sortie au RKC Waalwijk. Malgré la relégation de son équipe, il retrouve progressivement ses sensations et, surtout, le plaisir de jouer. De quoi convaincre le Fortuna Sittard de miser sur lui à l’été 2025. Sous les ordres de Danny Buijs, Ihattaren retrouve une régularité qu’on ne lui connaissait plus depuis ses années au PSV. La saison dernière, il boucle ainsi son exercice avec 6 buts et 10 passes décisives en 28 rencontres d’Eredivisie.

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Danny Buijs, l’homme derrière la renaissance de Mohamed Ihattaren

Une dynamique qu’il poursuit cette saison, avec déjà 4 buts et 4 passes décisives en championnat. Début septembre, face à l’ADO Den Haag, le joueur de 24 ans avait notamment éclaboussé la rencontre de son talent avec un doublé et une passe décisive. Quelques semaines plus tard, malgré une douleur au mollet, il insistait auprès de son entraîneur pour entrer en jeu face à Excelsior, et offrir le but de la victoire sur corner (1-0). Une anecdote révélatrice de son nouvel état d’esprit, comme l’expliquait Danny Buijs à ESPN après la rencontre. L’entraîneur du Fortuna Sittard a rapidement compris qu’il ne suffisait pas de redonner du temps de jeu à Ihattaren pour retrouver le prodige du PSV. Il fallait également lui imposer un cadre, des exigences et une discipline quotidienne. Entre les deux hommes, la relation est parfois mouvementée, mais elle repose sur une confiance mutuelle. Buijs n’hésite pas à recadrer son joueur lorsque certaines mauvaises habitudes refont surface, notamment dans son investissement défensif. Ihattaren lui-même reconnaissait après une prestation remarquée face au NEC Nimègue qu’il devait désormais participer aux efforts collectifs, une exigence qu’il n’avait pas toujours respectée auparavant. «Nous avons une équipe dans laquelle chacun sait ce qu’il doit faire. Moi aussi, je dois défendre », expliquait-il à ESPN. Et le technicien néerlandais est allé encore plus loin en décidant de protéger son joueur de l’exposition médiatique. Après son festival contre l’ADO Den Haag, il avait ainsi refusé de le laisser répondre aux journalistes. «Je travaille avec lui depuis quinze mois et je suis arrivé à la conclusion qu’il doit garder son monde aussi petit que possible s’il veut encore réaliser ses rêves », expliquait-il.

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Dans un entretien en avril dernier, Buijs reconnaissait d’ailleurs avoir énormément investi dans la reconstruction de son joueur, entre moments d’euphorie et épisodes de frustration lorsque certaines anciennes habitudes réapparaissaient. Mais pour lui, le talent d’Ihattaren ne fait aucun doute. Reste désormais à accompagner sa progression pour lui permettre de franchir un nouveau cap. Récemment, l’ancien prodige du PSV revenait avec beaucoup de lucidité sur ses années difficiles en Italie. « J’étais souvent seul. C’était difficile parce que j’étais habitué à la chaleur des Pays-Bas : ma famille, mes amis… Je n’avais pas cela là-bas », reconnaissait-il, évoquant également son manque de maturité et certaines mauvaises décisions. Depuis, le milieu de 24 ans s’est imposé comme un vrai bon joueur du championnat néerlandais et il n’a pas abandonné ses rêves internationaux. En juin dernier, il assurait même avoir les qualités pour évoluer avec les Pays-Bas ou le Maroc. Car s’il avait choisi les Pays-Bas en 2019, le milieu offensif n’a jamais été international malgré une convocation (il n’avait pas disputé la rencontre). Après avoir passé plusieurs années à tenter de redevenir footballeur professionnel, Mohamed Ihattaren peut désormais recommencer à rêver plus grand.