Süper Lig : Fenerbahçe relance la course au titre en battant Galatasaray

Le Derby d’Istanbul, un derby du titre ou un derby pour se relancer ? C’était tout l’enjeu de cette confrontation entre Galatasaray et Fenerbahçe. Forts d’une deuxième partie de saison exceptionnelle (17 victoires et 1 match nul), le Cimbom caracole en tête du classement de Süper Lig et pouvait décrocher le trophée aujourd’hui en cas de match nul ou de victoire. Fenerbahçe, qui devait absolument gagner, a été l’équipe la plus entreprenante malgré une ambiance très hostile. Sur une deuxième faute de sa part, Alexander Djiku a été exclu après un second carton jaune (22e). Mais cette exclusion n’a pas contrarié Fener.

Avec un excellent Fred, métronome de l’équipe, Fenerbahçe a continué d’être dangereux. Les deux meilleures attaques du championnat ne pouvaient pas rester muettes. Sur corner, Çağlar Söyüncü a réussi à gâcher la fête. Le Turc a repris un ballon mal géré par Fernando Muslera devant la ligne pour donner l’avantage aux siens (0-1, 71e). Galatasaray, qui voulait garder le match nul, n’a jamais su comment revenir. Les actuels leaders perdent ce soir leur premier match depuis novembre, leur deuxième défaite de la saison. Les Lions d’Istanbul n’ont plus le droit à l’erreur désormais. Avec désormais seulement trois points d’avance sur Fenerbahçe, ils ne devront pas perdre la semaine prochaine face à Konyaspor. Pour le Fener, l’espoir est encore de mise. Les Canaris jaunes accueilleront Istanbulspor.