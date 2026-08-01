FIFA : le nouveau message cinglant de Tebas contre Infantino

Javier Tebas a vivement réagi au retrait du projet FIFA Forward Enterprise, mais le président de la Liga estime que cette décision ne règle en rien la crise de gouvernance qui secoue actuellement la FIFA. Dans un long message publié sur les réseaux sociaux, le dirigeant espagnol réclame un changement de leadership à la tête de l’instance mondiale. « Que la FIFA ait retiré sa proposition de privatiser ses compétitions est une bonne nouvelle. Mais il serait une grave erreur de penser que cela résout le problème de gouvernance. Les confédérations, associations, ligues, joueurs… ne devraient pas se contenter de ce retrait et considérer l’affaire comme close. La question est bien plus profonde. Avons-nous déjà oublié le retrait de la carte rouge après une intervention politique ? L’enquête ouverte au Congrès des États-Unis, qui a requis la comparution de Gianni Infantino pour des comportements extrêmement graves ? Le retrait d’accusations dans des cas historiques de corruption de la FIFA ? Les prix scandaleux des billets de la Coupe du monde ? Les décisions unilatérales sur le calendrier international, les nouvelles compétitions et les formats, prises sans un véritable processus de dialogue et d’accord avec les parties impliquées ? »

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Javier Tebas estime que les critiques dépassent largement ce seul projet et visent désormais le fonctionnement même de la FIFA. « Le problème n’a jamais été une proposition unique. Le problème est un modèle de gouvernance qui concentre le pouvoir, réduit les contre-pouvoirs et marginalise ceux qui sont directement affectés par ses décisions. Pour toutes ces raisons, je pense que Gianni Infantino ne doit pas continuer à la tête de la FIFA. Le football mondial a besoin d’un nouveau leadership qui modernise sa gouvernance, retrouve la crédibilité institutionnelle et construise les décisions d’avenir en les accordant avec les acteurs impliqués, en évaluant préalablement leur impact sportif, économique et social, plutôt que de les imposer de manière unilatérale. Retirer une proposition n’efface pas tout ce qui s’est passé. Ce n’est que la pointe de l’iceberg. »** Une sortie particulièrement sévère qui place désormais directement l’avenir de Gianni Infantino à la tête de la FIFA au cœur du débat.