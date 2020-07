Bayern Munich : Leroy Sané veut voir rester David Alaba

Arrivé au Bayern Munich il y a à peine un mois pour 60 M€ en provenance de Manchester City, Leroy Sané semble plus heureux et surtout plus déterminé que jamais depuis son arrivée au sein du club bavarois. Après un transfert avorté l’été dernier pour cause d'une blessure longue durée, le joueur ne savait pas s'il allait un jour porter ou non les couleurs munichoises. Il souhaite désormais tout gagner avec le club allemand, au point de ne pas laisser certains cadres s’en aller vers d’autres cieux.

Selon Sport Bild, l’ailier allemand de 24 ans insisterait auprès d’Alaba pour que ce dernier reste au club. Courtisé par de nombreuses écuries européennes comme Manchester City ou le Real Madrid, David Alaba, dont le contrat se termine l’été prochain, ne sait pas de quoi son futur sera fait, mais peut compter sur ses coéquipiers et un Leroy Sané déterminé à le voir rester. «J’espère vraiment que David restera. J’aimerais jouer avec lui. C’est un bon gars, un grand footballeur, et nous nous aimons en privée», a déclaré le nouvel arrivant bavarois. Suffisant pour convaincre l’international autrichien de rester ? Les semaines à venir nous le diront.