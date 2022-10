Vinicius Jr veut rester longtemps au Real Madrid

Qu'il semble loin le temps où Karim Benzema se plaignait, dans les couloirs du stade, d'une performance de Vinicius Junior, accusé de "jouer contre nous". Aujourd'hui, le Brésilien de 22 ans est le détonateur principal des offensives du Real Madrid sur son côté gauche fétiche. Et il se voit poursuivre l'aventure pour encore longtemps, comme il l'a confié à Goal.

Interrogé sur son avenir et où il se voyait d'ici 5 ans, il a été très clair. « À Madrid. Je suis sûr que je peux continuer à jouer ici pendant longtemps. Moi-même et le reste des jeunes joueurs qui sont avec nous maintenant : Camavinga, Rodrygo, Fede, Tchouaméni, Militao... nous avons une très bonne équipe maintenant et dans trois ou quatre ans, elle sera bien meilleure.» Un message qui risque de faire peur à tous leurs futurs adversaires, mais aussi à certains qui s'imaginaient peut-être un avenir au Real Madrid.