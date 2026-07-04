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Coupe du Monde 2026 : la réaction à chaud de Rayan Cherki après la qualification face au Paraguay

Par Josué Cassé
1 min.
Rayan Cherki contre la Suède @Maxppp

Entré en fin de match face au Paraguay, Rayan Cherki n’a pas eu réellement l’occasion de se mettre en valeur mais les Bleus ont assuré l’essentiel avec une qualification pour les quarts de finale. Avant de retrouver le Maroc au tour suivant, le milieu offensif de Manchester City est revenu sur la bataille féroce du soir face à l’Albirroja.

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«On savait que ça allait être une rencontre très engagée, mais ça nous tenait à cœur de faire un match comme celui-ci pendant cette Coupe du monde pour rappeler à tout le monde que l’équipe de France sait faire du beau jeu mais sait aussi faire la guerre», s’est notamment félicité Cherki au micro de beIN SPORTS.

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