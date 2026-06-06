Nasser Larguet démissionne de son poste de DTN de l’Arabie saoudite

Il y a quelques semaines, nous vous révélions que l’aventure de Nasser Larguet au poste de DTN de l’Arabie saoudite semblait toucher à sa fin. Convoité par le SM Caen, l’ancien directeur du centre de formation de l’OM était tenté par un retour au club normand. Eh bien, s’il devrait bien faire son come-back prochainement, il a en tout cas officialisé son départ d’Arabie saoudite ce samedi. Il démissionne pour retourner prochainement à Caen.

La suite après cette publicité

« Après quatre ans, j’ai choisi de démissionner de mon poste de directeur technique national de la Fédération d’Arabie Saoudite de football. Je pars avec une immense fierté et gratitude. Depuis mai 2022, c’est un privilège de servir une nation animée par Vision 2030, un pays qui marquera l’histoire en accueillant les 48 équipes de la Coupe du Monde FIFA 2034. Merci à Son Altesse Royale le Prince Héritier Mohammed bin Salman, au Ministre des Sports HH le Prince Abdulaziz bin Turki Al-Faisal, au Président de la SAFF Yasser Al Mishal, et à toute la fédération pour leur confiance et leur soutien. Ensemble - à travers la base, la formation des entraîneurs et nos équipes nationales, femmes comme hommes - nous avons bâti des bases solides. Les résultats parlent d’eux-mêmes : trois équipes qualifiées pour les coupes du monde en une seule saison, 11 titres depuis 2022, et un retour à la coupe du monde U17 après 35 ans. À tous ceux qui ont travaillé dans l’ombre pour donner au football saoudien la place qui lui revient sur la scène mondiale : Merci. À ceux qui prennent la baguette, je souhaite plein succès - les bases sont solides, et le meilleur reste à venir. Merci à ce grand pays pour une aventure inoubliable », a-t-il lancé sur son compte Instagram.