OM : le choix de Bruno Genesio qui a fait grincer des dents

Au vu des circonstances que l’on connaît à l’OM, Bruno Genesio a dû s’adapter tant bien que mal depuis le début de saison. Le coach marseillais a parfois dû avancer malgré les vents contraires, et faire preuve d’imagination au moment de composer ses équipes. En septembre, il en était venu à nourrir une réflexion sur le positionnement d’Ulisses Garcia.

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Condamné à un rôle de second plan depuis le début de saison (65 minutes de jeu), le latéral gauche suisse de 30 ans avait été essayé au milieu de terrain lors de séances d’entraînement. Selon L’Équipe, ce repositionnement éphémère aurait fait grincer des dents dans les entourages de certains joueurs, considérant qu’il y avait suffisamment de ressources à ce poste au centre de formation. Depuis, Kamissoko a fait son trou.