Chelsea : Rosenior ne s’interdit rien sur le mercato

Qui dit nouvel entraîneur dit souvent ajustements sur le mercato. Mais Chelsea compte tellement d’éléments dans son effectif que ce ne sera peut-être pas la peine d’aller piocher sur le marché des transferts. Au lendemain de la défaite en League Cup face à Arsena et à deux jours de son premier match en Premier League, le nouveau coach des Blues Liam Rosenior a été interrogé sur le mercato et la possibilité d’aller dénicher des joueurs supplémentaires.

« Je pense que si nous le faisons, il faut que ce soit le bon joueur. Nous devons être patients. Je veux évaluer ce groupe. C’est vraiment très important pour moi. J’aime donner aux joueurs avec lesquels je travaille l’opportunité de créer de bonnes surprises. Nous avons encore le temps. Nous discutons évidemment tous les jours, avec la direction, des transferts potentiels, aussi bien entrants que sortants. Mais en même temps, je dois me concentrer sur les joueurs déjà présents dans l’effectif. Et si je pense que c’est le bon moment ou le bon joueur, alors nous prendrons cette décision », a lâché l’ancien coach de Strasbourg.