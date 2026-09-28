Belgique-France : Kevin De Bruyne a insulté l’arbitre

Ce soir, l’équipe de France est parvenue à battre la Belgique à Bruxelles (1-0). Un succès in extremis acquis grâce à un but de Michael Olise en toute fin de match qui donne aux Tricolores la première place du classement groupe 1 de la Ligue A.

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La rencontre a été ouverte et plaisante à voir, même si Kevin De Bruyne n’a pas apprécié l’une des nouvelles règles mises en place. En effet, lorsqu’un joueur reçoit des soins, il doit désormais patienter pendant une minute avant de pouvoir revenir sur la pelouse. Et ça, KDB n’a pas aimé. Invité à sortir par l’arbitre, le Napolitain a lâché un « va te faire foutre » à l’arbitre, en le repoussant, dans des images relayées par Het Laatste Nieuws