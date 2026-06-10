EdF : les mots forts de Marcel Desailly sur Mbappé

Ces dernières semaines, les critiques sont nombreuses autour de Kylian Mbappé en équipe de France. Encore plus après sa récente performance face à l’Irlande du Nord ou beaucoup estiment que l’attaquant du Real Madrid pénalise plus son équipe qu’autre chose. Mais ce n’est visiblement pas l’avis de tout le monde. Dans un entretien pour Flashscore, l’ancien champion du monde 1998 a tenu à défendre la star des Bleus.

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«Vous avez un gars qui met quarante buts dans la saison. Il ne défend pas beaucoup, d’accord… mais c’est quoi votre problème ? On parle de quelqu’un qui fait gagner son équipe. C’est vrai que, autour de lui, certains peuvent être un peu amers, avoir le sentiment qu’il profite de toutes les opportunités dans le système. Mais en équipe de France, ce n’est pas un problème. Tout le monde accepte qu’il soit le leader. Dembélé, même s’il est Ballon d’Or, les jeunes comme Doué ou Olise… Tous se mettent au service de cette hiérarchie-là. Au Real, l’association n’est pas encore au niveau pour permettre au club de passer un cap, avec en plus des problèmes défensifs. En équipe de France, c’est tout l’inverse : c’est son équipe, c’est son vestiaire. Il est le capitaine, le leader naturel, et les autres le suivent. C’est pour ça que je dis qu’il n’y a pas de ‘problème Mbappé’ chez les Bleus.”»