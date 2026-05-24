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Serie B

Monza en passe de retrouver la Serie A

Par Josué Cassé
Tomás Palacios @Maxppp

Monza en passe de faire son retour en Serie A. Ce dimanche, le club lombard est venu à bout de Catanzaro (2-0) en finale aller des play-offs de Serie B grâce à un bijou d’Hernani (77e) puis à un but tardif de Giuseppe Caso (89e).

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L’ancien club de la famille Berlusconi désormais détenu par une société américaine devra désormais conserver son avantage au retour, vendredi (20 heures). En cas de résultat favorable, Monza retrouverait la Serie A un an seulement après l’avoir quittée.

Pub. le - MAJ le
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