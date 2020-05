Justice : Ronaldinho toujours assigné à résidence

Libéré de prison il y a un peu plus d'un mois, Ronaldinho est toujours assigné à résidence dans un hôtel d'Asuncion, capitale du Paraguay. L'ancienne gloire du football brésilien et son frère Roberto attendent toujours d'être libérés par leurs avocats. « Nous espérons que l'accusation sera convaincue et permettra à Ronaldinho et à son frère de retourner dans leur pays, au Brésil », a déclaré à l'AFP une source proche de la défense dans des propos rapportés par L'Équipe.

Cependant, le Brésilien doit encore attendre. Le ministère public paraguayen a six mois pour enquêter et a déjà ordonné l'arrestation de 18 personnes en lien dans cette affaire. L'ex-joueur du Barça encourt, tout comme son frère, cinq ans de prison. Ils avaient été arrêtés début mars dans le pays sud-américain, pour détention de faux passeports. Ronaldinho avait alors été incarcéré et a même passé son 40e anniversaire derrière les barreaux.