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Coupe du Monde

CdM 2026 : Daniel Riolo pousse un énorme coup de gueule

Par Allan Brevi
1 min.
Coupe du Monde @Maxppp

Alors que la Coupe du Monde 2026 a débuté depuis plusieurs semaines et que la plupart des nations disputent leur deuxième match de la compétition, Daniel Riolo n’a pas caché son exaspération face au nouveau format à 48 équipes. Dans l’After Foot sur RMC, l’éditorialiste a vivement critiqué une phase de groupes qu’il juge trop longue et dépourvue de véritables confrontations de haut niveau. Selon lui, plusieurs poules manquent cruellement de rivalité et de densité, au point de ressembler davantage à des groupes de qualification qu’à ceux d’une phase finale mondiale.

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Pour Riolo, l’élargissement du tournoi nuit directement à l’intérêt sportif de la compétition. « Plus on avance, plus je me dis que la formule à 48 est indéfendable », a-t-il lancé, estimant que ces affiches entre nations aux écarts de niveau trop importants ne permettent aucun enseignement pertinent. Il a notamment pris l’exemple de l’Espagne, tenue en échec par le Cap-Vert avant de corriger l’Arabie saoudite, dénonçant des analyses contradictoires qui, selon lui, prouvent que « tout cela ne sert à rien ». Avant de conclure avec fermeté : « la Coupe du monde, ce n’est pas la Coupe de France. La Coupe du monde, c’est de l’élitisme. »

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