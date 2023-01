OM - Lorient : les compositions officielles

Trois jours seulement après la fin de la 18ème journée de championnat, la Ligue 1 est déjà de retour ! Actuel troisième au classement derrière le PSG (47 pts) et le RC Lens (41 pts), l’Olympique de Marseille (39 pts) affronte le FC Lorient ce samedi au stade Orange Vélodrome dans le cadre de la 19ème sortie de la saison. Les hommes d’Igor Tudor, vainqueurs successivement de Toulouse (6-1), Montpellier (1-2) et Troyes (0-2) depuis la reprise, tenteront de remporter un sixième match consécutif en championnat afin de consolider leur place dans le top 3 et continuer à mettre la pression sur les Sang et Or. De leur côté, les Merlus, auteurs d’un début de saison historique dans l’histoire du club (6e, 32pts), voudront surfer sur leur dynamique positive après deux dernières sorties encourageantes face à Angers (2-1) et Monaco (2-2). Une rencontre qui sera à suivre en direct en live commenté sur le site Foot Mercato à partir de 19h.

Pour cette dix-neuvième sortie de la saison, Igor Tudor ne change pas ses plans avec la mise en place de son 3-4-3, performant depuis son arrivée sur la Cannebière. Chancel Mbemba, Leonardo Balerdi et Samuel Gigot forment la défense, tandis que l’entrejeu est composé de Jordan Veretout et Mattéo Guendouzi. Non remis d’une blessure aux adducteurs, Jonathan Clauss est remplacé sur le flanc droit par Valentin Rongier, alors que Sead Kolasinac est aligné à gauche pour pallier la suspension de Nuno Tavares. Enfin, le trio offensif sera composé de la nouvelle recrue Ruslan Malinovskyi, Alexis Sanchez et Cengiz Ünder. Dimitri Payet, de retour dans le groupe, est sur le banc. Du côté des visiteurs, Régis Le Bris reconduit son 4-2-3-1 et aligne logiquement à la pointe de l’attaque son serial buteur Terem Moffi (11 buts). Le Nigérian sera suppléé par Dango Ouattara, Enzo le Fée et Yoann Cathline. Privé du match contre l’ASM, Chrislain Matsima effectue son retour dans la charnière centrale lorientaise.

Compositions des équipes :

OM : Lopez - Mbemba, Balerdi, Gigot - Rongier, Guendouzi, Veretout, Kolasinac - Ünder, Malinovskyi - Sanchez

Lorient : Mannone - Kalulu, Matsima, Talbi, Le Goff - Abergel, Ponceau - Ouattara, Le Fée, Cathline - Moffi

