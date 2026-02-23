Real Madrid : l’UEFA prend une décision radicale avec Federico Valverde

Le match aller des barrages entre le Real Madrid et Benfica aura décidément été mouvementé. Outre l’incident raciste de Gianluca Prestianni contre Vinícius Júnior, plusieurs affrontements entre joueurs ont eu lieu à l’Estadio da Luz. Ce lundi, l’UEFA a décidé de ne pas sanctionner Federico Valverde pour un geste polémique lors du match aller de Ligue des champions entre Madrilènes et Benfiquistes, comme le rapporte la presse ibérique. Vers la 82ᵉ minute, Valverde a fait un mouvement de coup de poing vers Samuel Dahl, mais sans que celui-ci ne soit réellement touché.

L’arbitre n’a pas sanctionné cette action sur le terrain, et malgré la plainte déposée par Benfica auprès de l’instance européenne, cette dernière a rejeté la demande de sanction. En conséquence, le milieu uruguayen pourra être présent normalement en Ligue des champions et il n’y aura pas de suspension après cette affaire. Une décision qui devrait faire jaser du côté de Lisbonne.