PSG : Lionel Messi, la lueur d'espoir

Les joueurs du Paris Saint-Germain se diront, en guise de maigre consolation, que sans un Alban Lafont XXL, ils auraient peut-être pu revenir et/ou battre un FC Nantes parti sur les chapeaux de roue en début de match. Mais au final, le club de la capitale s'est bien fait secouer en Loire-Atlantique. Cependant, tout n'est pas à jeter dans ce match. Cela peut paraître surprenant pour une équipe menée 3-0 à la mi-temps. Toutefois, les trois de devant ont laissé quelques bonnes impressions.

«En termes d'affinité, de circulation de balle, Neymar, Mbappé et Messi ont réalisé une très bonne production, c'est dommage que l'on n'ait pas maîtrisé l'autre facette, la vigilance défensive. Cela aurait mis en valeur la performance de nos attaquants», a d'ailleurs déclaré Mauricio Pochettino en conférence de presse. Evacuons tout de suite le traditionnel manque de repli défensif et concentrons-nous sur leur apport offensif. Neymar et Kylian Mbappé ont certes buté sur un Lafont impérial, mais ils se sont créé plusieurs occasions.

Pas de but, mais de l'espoir pour Messi

Et Messi ? Au cœur d'une polémique mondiale après le 3/10 reçu dans les colonnes de L'Equipe, l'Argentin n'a pas eu la moyenne sur ce match. De quoi rendre peut-être encore fous ses compatriotes. Cependant, La Pulga a été très intéressante dans un registre moins habituel. Face au 5-4-1 très compact proposé par les Nantais, Messi a eu très peu de fois l'occasion de se présenter face au but adverse (8e). Ce qui ne l'a pas empêché de se montrer actif. Le numéro 30 est ainsi très souvent descendu au niveau de l'entrejeu pour gratter des ballons.

En réalité, Messi a surtout su fluidifier le jeu avant de trouver Neymar et Mbappé devant. Passeur décisif sur le but du Brésilien (47e), c'est lui qui lance Mbappé sur le penalty obtenu (58e) et qui trouve à nouveau le Français à la 69e minute. Sans compter quelques passes clés bien senties. «Quand on se crée beaucoup d'occasions, c'est un bon signe. les trois de devant on fait un très bon travail, ils se sont créé des occasions tous seuls. il manque le but, ce qui est la chose la plus importante dans le football. Il faut faire mieux, mais si on se crée autant d'occasions à chaque match, on va marquer plus», a déclaré Marco Verratti. L'espoir est là, mais il faut savoir se montrer plus léthal.