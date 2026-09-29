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Patrick Vieira a failli rejoindre Manchester United !

Par Allan Brevi
1 min.
Vieira dépité @Maxppp

Patrick Vieira a révélé un épisode méconnu de sa carrière, avec un intérêt concret de Manchester United alors qu’il était encore le capitaine d’Arsenal. Dans un entretien accordé à Sky Sports, l’ancien international français raconte avoir rencontré Sir Alex Ferguson, qui souhaitait bâtir son milieu de terrain autour de lui et de son grand rival Roy Keane. « Nous nous sommes rencontrés, nous avons discuté et il m’a expliqué sa vision pour Manchester United et l’équipe qu’il souhaitait construire », a raconté Vieira. Ferguson imaginait alors une équipe avec Keane et Vieira au milieu, Ryan Giggs à gauche, David Beckham à droite, Paul Scholes derrière Ruud van Nistelrooy. Une possibilité qui aurait pu devenir réalité à l’été 2003, alors que Vieira n’avait plus qu’un an de contrat avec les Gunners.

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Le Français, actuel sélectionneur du Sénégal, a toutefois rapidement écarté l’idée d’un départ et explique avoir privilégié son histoire avec Arsenal. « Mais je ne pouvais pas quitter Arsenal, j’étais trop heureux là-bas et nous étions en train de construire quelque chose de vraiment spécial pour le club », a-t-il confié. À cette époque, le vice-président des Gunners David Dein avait publiquement fermé la porte à un transfert en affirmant que « Patrick Vieira n’est pas à vendre ». La décision s’est finalement révélée payante puisque Vieira a ensuite conduit Arsenal au titre 2003-2004 au sein de la célèbre équipe des « Invincibles », avant de quitter le club pour la Juventus en 2005.

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