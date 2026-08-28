Ligue Europa : la réaction de l’OL après le tirage

Reversé en Ligue Europa après son élimination face au Fenerbahce lors des barrages de la Ligue des Champions (1-2 au retour), l’Olympique Lyonnais a été fixé, ce vendredi, sur son calendrier européen. Présent au micro de Canal+, le directeur sportif de l’OL, Matthieu Louis-Jean, semblait satisfait du sort réservé aux Rhodaniens.

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« On est content de ce tirage, on sait que ça va être des matches difficiles. On l’a vu l’année dernière, même en terminant premier, on va encore travailler dur. L’objectif est de faire top 8 pour éviter ce match de barrages, a indiqué le dirigeant rhodanien. La poule est compliquée, mais on va tout donner. Il y a toujours la frustration de mercredi, mais c’est le football, c’est comme ça. On va jouer l’Europa League avec de belles affiches à jouer ».