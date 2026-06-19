CdM 2026, Ballon d’Or : la stat qui ne rassure pas Dembélé et les Bleus

Être Ballon d’Or en titre et jouer la Coupe du Monde font rarement bon ménage ces derniers temps. La statistique a de quoi surprendre, mais elle est pourtant réelle : aucun des 7 derniers lauréats n’a remporté la Coupe du Monde dans la foulée de son sacre. Certains diront que le foot ne se joue pas sur des tableaux Excel, il est vrai, mais les plus superstitieux trouveront matière à s’inquiéter.

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Comme le rapporte Le Parisien, la série avait commencé en 1998 avec l’échec du Brésil de Ronaldo, alors Ballon d’Or en titre. Les Brésiliens avaient alors été battus 3-0 par la France, sans Ronaldo, malade ce soir-là. En 2002, l’Angleterre de Michael Owen avait été sortie par le Brésil, tandis qu’en 2006, Ronaldinho avait pris la porte face aux Bleus de Zizou. En 2010, l’Argentine de Messi avait été humiliée par l’Allemagne en quart de finale (4-0), quand le Portugal de Cristiano Ronaldo avait été éliminé au premier tour en 2014, puis en 1/8e de finale face à l’Uruguay en 2018. Pour terminer, Karim Benzema n’avait finalement pas participé à la Coupe du Monde 2022.