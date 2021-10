PSG : Leonardo a recadré Mauro Icardi

La suite après cette publicité

C'est le dossier people qui a secoué l'Argentine ces dernières semaines, et qui a aussi été repris en France. Le scandale Wanda Nara - Mauro Icardi semble désormais réglé, et les deux sont de retour ensemble, mais tout indiquait que le couple qui fait les choux gras des médias people allait bel et bien se séparer. L'Argentin avait notamment raté des entraînements et des rencontres avec le PSG.

Un feuilleton qui n'a pas vraiment plu dans la sphère parisienne. Si les journalistes et les médias se sont régalés et ont fait exploser leur compteur de clics, les supporters, déjà agacés par l'ancien de l'Inter pour des raisons sportives, n'ont pas vraiment apprécié tout ce spectacle public. Et en interne, même son de cloche pour les décideurs parisiens.

Leonardo agacé par les réseaux sociaux

Comme le révèle le quotidien l'Equipe, le directeur sportif parisien Leonardo s'est réuni avec le joueur de 28 ans pour discuter de ses affaires personnelles. Il l'a aussi fait avec d'autres joueurs pour d'autres dossiers, non nommés ; signe que le Brésilien est très attentif aux agissements de ses joueurs sur les réseaux sociaux.

Selon le journal, il déteste tout simplement ces plateformes sur lesquelles les joueurs du PSG, et tous les joueurs de football en général, sont très présents, n'hésitant pas à exposer leur vie privée et se mettre, parfois, dans de beaux draps. Espérons pour Icardi qu'il ait appris la leçon...