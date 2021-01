Journal du Mercato : le PSG multiplie les pistes, l'OM fixe ses priorités

La suite après cette publicité

Les infos du jour en France

Le Stade Rennais commence à s'agiter sur le marché des transferts. Peu utilisé cette saison, Yann Gboho (19 ans) pourrait quitter le club, cet hiver sous forme de prêt. Selon nos informations, l'espoir des Rouge et Noir disposerait de touches en Ligue 1, mais aussi à l'étranger. À Rennes de trancher désormais.

Les Bretons qui pourraient connaître d'autres départs. C'est notamment le cas de James Léa-Siliki (24 ans), sous contrat jusqu'en 2023 et de Dalbert (27 ans) qui ne devrait pas non plus s'éterniser en Bretagne. Enfin, Clément Grenier (30 ans) pourrait lui aussi prendre le large, à six mois de la fin de son contrat. Affaire à suivre...

À Lyon, ça bouge dans le secteur offensif. Comme nous vous le révélions cette semaine, Moussa Dembélé (24 ans) suscite l'intérêt de l'Atletico de Madrid. À la recherche d'un buteur pour venir épauler Luis Suarez (33 ans), les Colchoneros auraient fait de Dembélé la priorité, cet hiver. Un intérêt réciproque alors que l'ancien buteur du Celtic Glasgow souhaiterait franchir un palier dans sa carrière. Des Lyonnais qui lui auraient même trouvé un remplaçant, puisque toujours selon nos informations Islam Slimani (32 ans) pourrait rapidement rallier le Rhône. Déjà ciblé cet été, l'OL serait prêt à repasser à l'action, d'autant que l'international algérien aurait donné son accord pour rejoindre les Gones. Mieux, Leicester serait prêt à le libérer de son contrat afin de faciliter son départ.

Le PSG multiplie les pistes

On passe à notre premier focus du jour sur le Paris Saint-Germain. Forcément avec l'arrivée de Mauricio Pochettino sur le banc, les rumeurs vont bon train. La dernière information nous vient d'Espagne, car selon la presse locale, le club de la capitale se serait renseigné sur Emerson (21 ans), actuellement prêté au Betis par le FC Barcelone. Une piste explorée par Leonardo, le directeur sportif, mais qui serait plutôt pour l'été prochain.

Pour le prochain mercato estival également, le PSG aurait comme priorité Sergio Agüero (32 ans). En fin de contrat avec Manchester City à la fin de la saison, l'Argentin plairait énormément au nouveau coach parisien. Et les champions de France en titre seraient prêts à sauter sur l'occasion si Moise Kean (20 ans), prêté par Everton, ne débarquait pas définitivement dans la capitale française. Un gros coup à venir pour le PSG ? Réponse dans les prochains mois.

Et le chantier principal pour l'été prochain semble être la défense. Une nouvelle fois, le PSG voudrait profiter de la situation contractuelle de Sergio Ramos (34 ans) pour enfin trouver un successeur à Thiago Silva (36 ans). Le capitaine du Real Madrid n'arrive pas à se mettre d'accord avec son club pour une prolongation de contrat et le club français a des arguments pour faire réfléchir le défenseur espagnol. Avec le contexte économique actuel, les pensionnaires du Parc des Princes sont à la recherche de la bonne affaire sans casser leur tirelire.

Car si le PSG pense surtout à l'été prochain, ce mercato hivernal sera axé sur les bonnes opportunités. Et selon la presse italienne, c'est un jeu de chaise musicale qui pourrait avoir lieu entre le PSG, l'Inter et Tottenham. En effet, Paris voudrait relancer Dele Alli (24 ans), en manque de jeu chez les Spurs. Une arrivée qui pourrait entrainer le départ de Leandro Paredes (26 ans) chez les Nerrazurri alors que dans le même temps Christian Eriksen (28 ans) ferait son retour dans le nord de Londres, un an après l'avoir quitté. Les trois écuries pourraient coopérer pour trouver une solution qui convient à toutes les parties. C'est en tout cas le scénario envisagé. Encore faut-il que ce dernier soit réalisable...

Enfin, c'est officiel le club de la capitale a recruté pour son équipe U19, le jeune Sekou Yansané (17 nas). L'attaquant arrive de Dijon et a signé son premier contrat professionnel jusqu'en 2023.

L'OM fixe ses priorités

Notre second focus du jour nous emmène du côté de l'OM où deux postes sont ciblés pour ce mercato. Tout d'abord un attaquant de pointe, pour venir concurrencer Dario Benedetto (30 ans). Raison pour laquelle le club phocéen s'est attaqué au dossier Arkadiusz Milik (26 ans, Napoli). Et même si l'équipe napolitaine se montrait inflexible sur les 15 M€ à débourser pour racheter les 6 derniers mois de contrat du Polonais, il semblerait que le club italien ait revu ses exigences à la baisse. En effet, l'OM pourrait s'attacher les services de l'attaquant pour 10 M€.

L'autre chantier de l'OM se situe au poste de latéral droit. Depuis le départ de Bouna Sarr vers le Bayern, Hiroki Sakai (30 ans) est le seul spécialiste du poste. Les dirigeants olympiens ont donc établi une short-list pour renforcer ce secteur. Et Pablo Longoria aurait notamment dans son viseur deux joueurs de Serie A, à savoir Pol Lirola (23 ans, Fiorentina) et Elseid Hysaj (26 ans, Napoli), et selon les dernières informations, le latéral de la Fio serait tout proche de rejoindre l'OM sous forme de prêt avec option d'achat. La piste menant à Bryan Reynolds (19 ans, Dallas) a, quant à elle, pris du plomb dans l'aile depuis l’arrivée de la Juve dans le dossier. Enfin, le joueur de Feyenoord, Lutsharel Geertruida (20 ans) est aussi ciblé. Kevin Strootman (30 ans) pourrait être inclus dans l'opération afin de faire baisser le prix du transfert.

Les infos du jour à l'étranger

Direction l'étranger, et l'Angleterre où Tottenham aurait ciblé Ivan Perišić (31 ans), pour renforcer son secteur offensif. Selon nos informations, l'ailier croate plairait à José Mourinho. Des discussions auraient même été entamées avec l'Inter Milan pour finaliser le prêt de l'ancien Sochalien.

Toujours à Tottenham, Toby Alderweireld (31 ans) pourrait prendre la direction des Pays-Bas. Selon De Telegraaf, le défenseur belge serait pisté par le PSV. Pas sûr que les Spurs laissent l'un des hommes de confiance de Mourinho quitter le navire cet hiver.

Au Portugal, Benfica tiendrait son attaquant pour la saison prochaine. Dans son édition du jour, A Bola avance que les Lisboètes auraient bouclé l'arrivée de Rodrigo Pinho (29 ans). Un profil qui pourrait combler le vide en cas de départ de Darwin Núñez (21 ans).

Les principaux officiels du jour

Enfin, c'est désormais officiel. Sébastien Haller (26 ans) s'est engagé avec l'Ajax Amsterdam jusqu'en 2025, contre un chèque de 22,5 M€. Le buteur de 26 ans retrouvera Eric ten Hag qu'il a côtoyé lors de son passage du côté d'Utrecht entre 2015 et 2017.

Nouveau challenge pour l'ancien marseillais Brice Dja Djedje (30 ans). Libre de tout contrat depuis la fin de son aventure à Kayserispor cet été, le latéral ivoirien s'est trouvé un nouveau point de chute, à Samsunspor, actuel 3e de 1.Lig turque, jusqu'à la fin de la saison.

En Espagne, c'est la fin du feuilleton Takefusa Kubo (19 ans). Prêté par le Real Madrid à Villarreal où il n'a pas convaincu, le milieu offensif japonnais va terminer la saison en prêt du côté de Getafe.

En France, comme nous vous l'expliquions, le PSG a officialisé la signature de Sekou Yansané (17 ans) jusqu'en 2023. Le jeune attaquant de 17 ans quitte donc le DFCO et devrait évoluer avec les U19 du PSG dans un premier temps.

Enfin, les Girondins de Bordeaux ont prolongé le contrat de Paul Baysse (32 ans). L'expérimenté défenseur central est désormais lié au club au scapulaire jusqu'en juin 2024.

Pour suivre en direct toute l'actualité des transferts sur Foot Mercato, rendez-vous ici.