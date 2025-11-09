Un pays veut saisir l’UEFA pour exclure Israël des compétitions européennes

La Fédération irlandaise de football (FAI) doit voter samedi sur une proposition visant à demander à l’UEFA la suspension immédiate d’Israël des compétitions européennes. Selon Reuters, cette résolution, soutenue par plusieurs clubs dont le Bohemian FC, reproche à la Fédération israélienne de football (IFA) d’avoir enfreint deux articles des statuts de l’UEFA. Le premier concerne l’organisation de clubs dans les territoires palestiniens occupés sans l’accord de la Fédération palestinienne. Le second porte sur le manque d’application d’une politique efficace de lutte contre le racisme. La motion appelle également l’UEFA à établir des critères transparents pour la suspension ou l’exclusion d’associations membres.

Le directeur général adjoint du Bohemian FC, Daniel Lambert, a déclaré espérer que la résolution sera adoptée, estimant que «des règles importantes sont ignorées». La FAI a confirmé la tenue du vote, tandis que l’UEFA a refusé de commenter et que l’IFA n’a pas répondu aux sollicitations de la presse. Cette initiative intervient après que l’UEFA a envisagé, en octobre, de voter une éventuelle suspension d’Israël en raison de la guerre à Gaza, avant de renoncer à la démarche à la suite d’un cessez-le-feu négocié par les États-Unis le 10 octobre.