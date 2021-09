Javier Tebas tacle encore le PSG et les « clubs États »

Javier Tebas n’hésite pas à dire ce qu’il pense sur les réseaux sociaux et il l’a une nouvelle fois fait à l’issue du mercato estival. Après s’en être pris à Manchester City il y a quelques mois, c’est maintenant au tour du Paris Saint-Germain. Le président de la Liga remet en cause la masse salariale du club parisien dans un contexte où tous les clubs souffrent de la crise liée au Covid-19.

La suite après cette publicité

« Les clubs États sont aussi dangereux pour l'écosystème du football que la Super League. Nous avons critiqué la Super League parce qu'elle détruit le football européen et nous sommes tout aussi critiques à l'égard du PSG. Pertes de Covid +300M ; recettes TV en France -40% ; et +500M en salaires ? Non durable », a-t-il déclaré dans un tweet.