Menu Rechercher
Commenter 6
Ligue 1

AS Monaco : Thilo Kehrer est courtisé en Allemagne

Par Maxime Barbaud
1 min.
Thilo Kehrer avec l'AS Monaco @Maxppp

Thilo Kehrer devrait repartir pour une nouvelle saison à l’AS Monaco. Cadre et parfois capitaine l’an passé avec Adi Hütter puis Sébastien Pocognoli, le défenseur de 29 ans connaîtra cette fois un exercice sous les ordres de Filipe Luís, arrivé sur le banc et été. Qui dit nouvel entraîneur, dit nouvelle hiérarchie.

La suite après cette publicité

L’Allemand va batailler avec Mawissa mais aussi Dier pour une place de titulaire ou encore le jeune Sadibou Sané, en attendant le retour de blessure de Mohammed Salisu. À moins qu’il saisisse une opportunité ailleurs. D’après les informations de Bild, l’Eintracht Francfort pense à lui pour stabiliser sa défense. Il fait partie d’une short-list où officie un certain Adi Hütter.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (6)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Monaco
Francfort
Thilo Kehrer

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Monaco Logo Monaco
Francfort Logo Eintracht Francfort
Thilo Kehrer Thilo Kehrer
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier