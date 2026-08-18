AS Monaco : Thilo Kehrer est courtisé en Allemagne

Thilo Kehrer devrait repartir pour une nouvelle saison à l’AS Monaco. Cadre et parfois capitaine l’an passé avec Adi Hütter puis Sébastien Pocognoli, le défenseur de 29 ans connaîtra cette fois un exercice sous les ordres de Filipe Luís, arrivé sur le banc et été. Qui dit nouvel entraîneur, dit nouvelle hiérarchie.

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L’Allemand va batailler avec Mawissa mais aussi Dier pour une place de titulaire ou encore le jeune Sadibou Sané, en attendant le retour de blessure de Mohammed Salisu. À moins qu’il saisisse une opportunité ailleurs. D’après les informations de Bild, l’Eintracht Francfort pense à lui pour stabiliser sa défense. Il fait partie d’une short-list où officie un certain Adi Hütter.