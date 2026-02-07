Strasbourg : ça vire au cauchemar pour Emanuel Emegha !

Les beaux jours semblent si loin pour Emmanuel Emegha à Strasbourg. Après une saison passée réussie (14 buts et trois passes décisives en 29 matchs), le capitaine du Racing Club connaît un exercice 2025-2026 plus en deçà. En effet, le Néerlandais n’a disputé que 664 minutes depuis le début de la saison. Une statistique qui contraste avec son statut et ses ambitions, lui qui avait choisi de rester en Alsace malgré l’intérêt de plusieurs grands clubs européens afin de guider le RCSA vers l’Europe.

La suite après cette publicité

Sur le plan sportif, l’attaquant de 23 ans a pourtant répondu présent par séquences. Il avait notamment joué un rôle clé dans la qualification strasbourgeoise pour la phase de ligue de la Conférence League, avec notamment un doublé décisif à Bröndby fin août (2-3), et avait aussi marqué face à Crystal Palace en novembre (2-1). Mais ces éclairs ont été trop rares durant cette saison, qui est surtout rythmée par les blessures, les absences et une relation de plus en plus fragile avec l’environnement du club. Sa communication maladroite autour de son futur transfert vers Chelsea, en posant avec le maillot des Blues dès septembre, a cristallisé les tensions.

La suite après cette publicité

Deux mois d’indisponibilité pour Emegha

Pris pour cible par les ultras, Emegha a vu son image se dégrader. Certaines déclarations hasardeuses et un comportement jugé parfois peu professionnel ont aussi fini par peser lourd, au point de conduire à une suspension en décembre, avant une longue absence liée à une blessure musculaire contractée à l’entraînement. Une absence dont a profité Joaquin Panichelli pour s’imposer pleinement au sein de la pointe de l’attaque strasbourgeoise (11 buts en 20 matchs de Ligue 1).

La rechute est désormais actée. « Emmanuel Emegha va manquer environ deux mois. C’est très dur et frustrant pour lui. Il s’est blessé au même endroit que l’autre fois », a confirmé Gary O’Neil samedi en conférence de presse avant le déplacement au Havre, dimanche. Emegha a donc bien subi une nouvelle déchirure à la cuisse. Un nouveau pépin physique qui l’éloigne encore un peu plus du rêve de la Coupe du Monde avec les Oranje. De son côté, Strasbourg, déjà tourné vers l’après, a fait venir Datro Fofana pour renforcer un secteur offensif privé de son capitaine.